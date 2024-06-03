Final setinde kırılma anı! Filenin sultanları yılın en iyi sayısını böyle aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8'inci maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Melissa Vargas, ABD maçında gösterdiği performansla bir kez daha voleybol tarihe geçerken, mücadelede alınan bir sayı sosyal medyada olay oldu.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8'inci maçında Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Filenin Sultanları'nın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Melissa Vargas, ABD maçında gösterdiği performansla bir kez daha voleybol tarihine geçti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas, VNL 2024'te oynanan ABD maçını 27 sayıyla tamamladı. Yıldız voleybolcu karşılaşmada gösterdiği performansla parmak ısırttı.

Melissa Vargas maçın karar setinde 5-5 eşitlik bulunurken yaptığı savunma sayısıyla ön plana çıktı. Melissa Vargas'ın savunma sayısının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geri dönüş ateşi yandı.

Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şu ana kadar 8 maça çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bu müsabakaların 6'sında parkeden galip ayrıldı.