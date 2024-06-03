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Mourinho geldi Serhat Akın 'Fenerbahçe dönemi geliyor' deyip ilk transferi açıkladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile ilgili iddialı konuştu. Akın, "bitti abi hepsinin dönemi. Bitti artık Fenerbahçe'nin dönemi geliyor. İlk transfer de Fenerbahçe'nin Talisca hayırlı olsun. Sonra arkasında neler gelecek siz hesap edin" dedi.

Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. Türkiye ve dünyada büyük yankı uyandıran transfer futbol yazarlarının gündeminde.

Youtube kanalında Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geliyini değerlendiren Serhat Akın, iddialı açıklamalarda bulundu.

İddialı konuşmayı sevmediğini söyleyen Akın: "Artik Fenerbahcenin donemi geliyor. Üzelerek söylüyorum Galatasaray ve Besiktasin donemi bitti. Icardiyi cok severim, sac trasi falan ama bitti hepsi. Bitti hepsinin donemi. Rekabet bitti. Ilk transfer Talisca hayirli olsun bu arada." dedi.

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