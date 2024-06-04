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FENERBAHÇE

Mourinho'nun 'taraftarlar sabırlı olmayı öğrenebilecek mi?' sorusuna yanıtı gündem oldu

Fenerbahçe'nin göreve getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun, "taraftar sabırlı olmayı öğrenebilecek mi?" sorusuna "Taraftarın çılgın ve talepkar olması gerekiyor. Bizde baskı yaratması gerekiyor. Fenerbahçe'deki oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa demek ki burada oynayacak kadar iyi değildir." yanıtı gündem oldu.

Fenerbahçe'nin göreve getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun dünkü basın toplantısı konuşulmaya devam ediyor

61 yaşındaki Portekizli teknik adam için Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında taraftarların sabırsızlığına ilişkin bir soruya Mourinho, şu yanıtı verdi:

"Bu kültürde olmayan bir şeyi onlara öğretemezsiniz. Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, direktör, hoca. Bunların sakin olması lazım, taraftarların değil. Taraftarın çılgın ve talepkar olması gerekiyor. Bizde baskı yaratması gerekiyor. Fenerbahçe'deki oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa demek ki burada oynayacak kadar iyi değildir. Bize desteği bırakmasınlar. Saha içinde bizimle mücadele etsinler. Umarım kaybettiğimizden daha çok maç kazanırız."

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