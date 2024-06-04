Fatih Portakal'ın asgari ücret isyanı olay oldu! Şimşek'e seslendi 8 ay nasıl dayanacaklar?

Asgari ücrete ara zam olup olmayacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken, gazeteci Fatih Portakal'ın isyanı canlı yayına damga vurdu. Zam yapılmayacak söyleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenen Portakal, "Asgari ücretle çalışan bir kişi 8 ay nasıl dayanacak?" diye sordu. Şimşek'in sürekli 'sabır' dediğini iddia eden Portakal "Sabır demeyin bana. Bu insanlar sabır denilen o sınırı çoktan geçti çünkü. Başka mucize bir formülünüz varsa bize anlatın." diye konuştu.

Gözler asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrilirken, gazeteci Fatih Portakal adeta isyan ederek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi.

8 ay nasıl dayanacaklar?

Sözcü TV'deki yayında Bakan Şimşek'e seslenen Portakal, "Asgari ücretle çalışan bir kişi 8 ay nasıl dayanacak?" diye sordu. "Sakın bana sabır demeyin" ifadelerini kullanan Portakal, Şimşek'i programına da davet etti.



Portakal'ın dikkat çeken sözleri şöyle;

"Geçinebiliyor musunuz? Mesela asgari ücret... Asgari ücret 17 bin 2 lira. Ya bu insanlar bu parayla 8 ay nasıl dayanacaklar? Mümkün değil dayanmaları. Gerçekten asgari ücret alan bir kişi Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak tam 8 ay nasıl geçinecek?