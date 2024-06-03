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Kilis'te korkunç kaza: 2 ölü 8 yaralı

Kilis'te hafriyat kamyonu ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kilis'te hafriyat kamyonuyla taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

M.A. yönetimindeki 79 ABM 330 plakalı hafriyat kamyonu ile Suriye uyruklu R.E.E. idaresindeki 79 ABP 304 plakalı ticari taksi, Kilis- İslahiye kara yolunun 25'inci kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, ticari takside bulunan Suriye uyruklu M.A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan ticari taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu R.H, Ö.A, T.E.H, M.J, M.C, M.C.C, U.M. ve İ.D. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.E.H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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