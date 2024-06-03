Mourinho fikri ortaya nasıl çıktı? Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programında, Fenerbahçe'nin Mourinho transferinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları:

"Şartlar değişti, Fenerbahçe yönetimine girdim"

Işık'ın "Seninle tanışalı 20 yıla yakın oldu, 20 yıldır da sen hep kulüp yönetimi işine mesafeli durmuşundur. Fenerbahçe’ye de Acun Ilıcalı olarak çok destek oldun. Ne değişti?" sorusuna Ilıcalı "Fenerbahçe sevgim çocukluktan beri yüksek düzeyde. Taraftar olarak çok maça gittim. Sonra elimden geldiğinde yardımcı olmaya çalıştım. Öyle bir dönem geldi ki sevgili başkanımız böyle bir görev için beni uygun gördü. Yeni dönemde beraber olmak istediğini söyledi. Ekonomik şartlarda Allah yardım etti, ilerleyen süreçte işlerim iyi gitti. Bu süreçte Fenerbahçe'ye daha faydalı olmak istediğim bir döneme girdim. Şartlar değişti, Fenerbahçe yönetimine girdim. Başkanımız ihtiyacımız var deyince yönetime girdim." yanıtını verdi.

Fenerbahçe futbolunun başındaki isimler kimler olacak?

Ahmet Ketenci'nin çok faydası oldu kulübe. Samandıra kısmında çok aktif oldu, fayda sağladı. Başkanımız en başta olacak şekilde, ben, Mário Branco, Mourinho ve Ahmet Ketenci olarak futbol bölümünü sırtlayıp götüreceğiz gibi düşünüyoruz. İyi ve güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Ben de bu grubu sonuna kadar destekleyeceğim.

Mourinho'nun imza sürecine ne yaşandı?

Mourinho fikri Mario Branco'dan çıktı. Bu fikri başkanımızla 2 ay önce paylaşmış. İlk temas ve görüşme başkanımız tarafından Mario Branco ile beraber yapılıyor. İlk Branco görüşüyor. Sonra Beşiktaş'ın da devreye girmesi, başkaların da girmesi var. Bugün Mourinho işini bitiren Branco'dur, görevi veren de Ali Koç'tur. Bu tip marka isimler güven ister. 2 önemli olay var. Fenerbahçe ve Ali Koç isminin verdiği güvendir. Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco. Bu güven verdi.

"Mourinho, 'başka bir adaydan teklif aldım' dedi"

Mourinho başka bir başkan adayından yüksek teklif aldığını söyledi ama para için gelmeyeceğini söyledi. Aziz Yıldırım'dan teklif almış. Bunu pazarlık meselesi olarak kullanmayacağını söyledi. Bununla ilgili bize baskı yaratmayacağını söyledi ve Fenerbahçe'ye gelerek başarı hikayesi yazmak istediğini söyledi. Mourinho'nun kariyerine baktığımızda hep yapılamayanları yapmış bu bunu istiyor.

"Mourinho'nun hedefi Avrupa"

Mourinho, futbolcularımızı beğeniyor, Galatasaray maçını seyretmiş, takımı çok beğenmiş. Deplasmanda 10 kişi olayı onu çok etkilemiş. O maçı baya konuştuk. Oyuncu istiyor. Takım zaten 100 puan toplamış, şampiyonluğun ciddi adayı olduğu belli. Mourinho efekti ile birlikte hissedilen başarı var. Mourinho'nun hedefi burası değil, o Avrupa'da başarılı olmayı istiyor. Başkanımız imza atılmadan bir şey demez. Ali Koç'u ben çok seviyorum. Dediğim olmazsa anlayışı var, bunu takdir ediyorum. Ona o yakışıyor. İmza olmadan bir şey açıklamıyor. Son imza atılınca konuşmasını takdir ediyorum.

Fenerbahçe bu sene tarihi rakamlara ulaştı. En pahalı kadroyu yapmışız. Olayın matematiği de var. Muhteşem bir kadro yapılmış. Hollanda'da şampiyonluğa oynayan iki takımın en iyi oyuncusunu aldık.

"Adil bir sezon olmadığı için şampiyon olamadık"

Adil bir sezon olmadığı için Fenerbahçe şampiyon olamadı. Adil sezon olmayınca şampiyon olamadık. Adaletin bozulduğu yerde kaos olur. Adalet bozulduysa ben bundan Galatasaraylı'nın da Beşiktaşlının da memnun olacağını düşünmüyorum. Herkes hakkıyla kazanmak istiyor. Bu sene adalet olmadı, bu bir gerçek.

"Etkin olacağımı düşünmesem elimi taşın altına sokmazdım"

Etkin olacağımı düşünmesem elimi taşın altına sokmazdım. Önümüzdeki sezon Allah izin verirse adil bir lig yaşanacak. Şuan oluşturulan ortam suni bir ortam. Bu suni ortamın üstesinden gelebilecek bir takım kuracağız. Bu anlattığımız anti Fenerbahçe sistemi suni bir sistem. Bu sistemin içine cumhurbaşkamızı da soktular. Oradan başladığı iddia edilen bir operasyon yapıldı. Bunun sebebi tamamen art niyetli bir oluşumun, işin içine cumhurbaşkamızdan başlayarak sokup herkesin de Fenerbahçe'nin karşısına çıkması. Bazı bilgi eksikliklerini gidermemiz lazım. Cumhurbaşkanımızın Fenerbahçe ile ilgili bir problemi yok. Cumhurbaşkanımızın sporu çok seviyor, futbola düşkünlüğü var. Zaten Fenerbahçeli. Bu mantık dışı bir olay.

"Ben bu sisteme kusursuz cinayet ismini taktım"

Fenerbahçe lehine hata yapınca hakem bir daha maç göremiyor. Bir daha yapınca 10 maç göremiyorsun. Fenerbahçe lehine olabilecek bir pozisyonda hatayı sıfırladığın zaman kafanda her pozisyonu aleyhine kullanmaya başlamaz mısın? Sistem bu. Ben bu sisteme kusursuz cinayet ismini taktım.

"Galatasaray maçındaki gibi futbol katliamı görmedim"

Fenerbahçe - Galatasaray maçında hiçbir Galatasaraylı o gün mutlu olmadı hakemin yönetiminden. Hepsi isyan etti. Türk futbol tarihinde ben böyle bir katliam görmedim. 20 dakikada hatalı karttan oyuncu atılsın? Böyle bir örnek görmedim. Öyle bir atıyorsun ki VAR devreye giremiyor. İletişimle çözeceğiz, federasyonla iletişim kurup çözeceğiz. Her şeyimi ortaya koymak için buradayım.

"Cumhurbaşkanımız kadın voleybol takımımızı izlemiş"

Cumhurbaşkanımızın bizim kızları seyretmiş, bana anlatıyor maçı. Ben seyretmemişim maçı. Maçı izlemiş üzülmüş. Maçı kaybetmişler onu anlatıyor bana. Sporu o kadar yaşayan birisi. Fenerbahçe'ye niye düşmanlığı olsun?

"Murat Ülker, Ali Koç'u tam anlamıyla destekliyor'"

İnsanlar şunu çok merak ediyor Sevgili Murat Ülker nerede diye. Murat Ülker bu işte Ali Koç’u tam anlamıyla destekliyor. O kadar destekliyor ki Sevgili Özgür Murat Ülker için çok önemli bir isim, o ismi vermesi demek ‘Ben oradayım çocuklar’ demek.

"Başkanımız ‘Acun yürü’ diyecek ondan sonra tutun beni"

Gücümün yetiği kadar bütün bağlantılarımı Fenerbahçe’de kullanmak için ben bu göreve talip oldum başkanımız sağ olsun takdir etti benim amacım o. Başkanımız ‘Acun yürü’ diyecek ondan sonra tutun beni.