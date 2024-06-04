Zafer Şahin'den 5 yıldızlı otelde mezuniyet balosu açıklamasına destek

Bazı velilerin 5 yımdızlı otellerde mezuniyet balosu şikayetleri üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "okullarımızda maddi ilave külfet getirmeksizin yapılmasını istiyoruz." dedi eleştirenlere maddi durumu yerinde olmayan öğrencilerin masraflarını karşılanmasını önerdi. Tartışmalara katılan Zafer Şahin, "O lüks mezuniyet balolarına gidemeyen, üstüne giyecek pahalı kıyafeti alamayan çocuğun ve ailesinin psikolojisini düşünmek suç mu?" dedi.

Son günlerde gündemde olan ve yasaklandığı iddia edilen mezuniyet baloları ile ilgili Bakan Tekin açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bize gelen şikayetler üzerine '5 yıldızlı otelde bize şu kadar maliyetle balo düzenleniyor biz bu paraları vermek zorunda mıyız vermek istemiyoruz ama çocuğumuzun da oradan ayrı kalmasını istemiyoruz' diyen veliler olunca madem yapılacak okullarımızda maddi ilave külfet getirmeksizin yapılmasını istiyoruz. Bunu eleştirenlere bir şey tavsiye etmek istiyorum o zaman bütün çocukların parasını cebinizden siz ödeyin velilerimize ilave bir yük getirmeyin. 5 yıldızlı otelde bunu yapabilecek çocuklarımız yapamayacak çocuklarımız var. Bunlar doğru şeyler değiller." dedi.

Tekin'in açıklamalarını sosyal medya hesabında paylaşan yazar Zafer Şahin, Tekin'e destek çıkarak "Milli Eğitim Bakanını başka konularda eleştirebilirsin… Ama bu 5 yıldızlı otelde mezuniyet balosu saçmalığında yerden göğe kadar haklı… O lüks mezuniyet balolarına gidemeyen, üstüne giyecek pahalı kıyafeti alamayan çocuğun ve ailesinin psikolojisini düşünmek suç mu? Tersine doğru bir karar…" ifadelerine yer verdi.