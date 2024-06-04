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Sokak köpekleri 50 tavuk ve horozu telef etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu Meydan Mahallesi'nde organik yumurta ve horoz satışı yapan Mahmut Öğütçü'ye ait kümeste bulunan 50 tavuk ve horoz telef oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 50 tavuk ve horoz telef oldu.

Meydan Mahallesi'nde sahipsiz köpekler, organik yumurta ile horoz satışı yapan 38 yaşındaki Mahmut Öğütçü'ye ait kümese girdi.

Köpeklerin saldırısı sonucu 50 tavuk ve horoz telef oldu.

Öğütçü, AA muhabirine, geçimini kümes hayvanlarından sağladığını söyledi.

Olay nedeniyle üzüntü yaşadığını belirten Öğütçü, "Allah'ın yarattığı tüm canlıları seven, elinden geldiğince besleyen bir insanım ama mağdur oldum. Sokak köpekleri 50'ye yakın köy tavuğumu, horozumu parçalayıp telef etti. Hayvanlarım geçim kaynağımdı." diye konuştu.

Öğütçü, yaşadığı mağduriyeti ilgili kurumlara ilettiğini anlattı.

Mahallesinde sahipsiz köpek istemediğini dile getiren Öğütçü, "Sokak hayvanları insanlara, mahalleye zarar veriyor. Geçenlerde yine bir kardeşimize saldırdılar. Hem insanlara hem hayvanlarımıza zarar veriyorlar. Bunlar için önlem alınması gerekiyor." dedi.

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