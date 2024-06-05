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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından sonra Meclis'te DEM Parti tarafından yapılan işgal eylemiyle ilgili, "Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir. Belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından sonra Meclis'te DEM Parti tarafından yapılan işgal eylemiyle ilgili, "Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir. Belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu
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