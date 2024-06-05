Sakarya'da tesettürlü kadınlara ağza alınmayacak hakaretler!
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir markette sıra bekleyen yaşlı bir kadın, sıradaki başörtülü kadınlara ağza alınmayacak sözlerle hakaretler yağdırdı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir zincir market şubesinde kasa sırası bekleyen bir kadın, başörtülü kadını mide bulandıran sözlerle hedef aldı.
Yaşlı kadın, "Sizin burda işiniz yok. Gö.ü bo.lu köpekler! Defolun gidin. Karafatmalar sizi" diyerek hakaret yağdırdı.
Kimse müdahale etmedi
Öte yandan kadına, hakarete uğrayanlar dışında kimsenin tepki vermemesi de dikkatlerden kaçmadı.
Büyük tepki çekti
Sakarya'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.