Öfkeli baba canlı yayında kızını dövdü! Zahide Yetiş tepki gösterip babayı stüdyodan kovdu

Zahide Yetiş'in programına çıkan baba, kendisinden yaşça büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü. Öfkeden deliye dönen Yetiş, "Sizi yayınımda istemiyorum" diyerek adamı stüdyodan kovdu.

Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında tansiyon yükseldi. Yayına çıkan bir baba, sinirlerine hakim olamayarak evden kaçan kızına saldırdı.

Adı birçok isimle anılan kızı ve onun kaçtığı yaşça büyük adamla yüzleşen baba, öfkeden deliye döndü. Sinirlenen baba, önce adamın üstüne yürüdü sonra yanında oturan kızına tokat attı. Güvenlik görevlisi araya girerken Zahide Yetiş de yaşananlara sessiz kalmadı. "Sizi yayınımda istemiyorum" diyen Yetiş, babayı stüdyodan çıkarttı.