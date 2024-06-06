Ersan Şen'den Özgür Özel sözleri: İçinde biriktirmiş beni dava üzerinden vurmaya çalışıyor

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TV100'de katıldığı programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkındaki eleştirilerine yanıt vererek, Özel'in dava dosyasını bilmediğini ve avukatların takip ettikleri davalar üzerinden eleştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Özel, Şen'i deprem mağdurları üzerinden eleştirerek "yazıklar olsun" demişti, Şen ise bu eleştirileri haksız bularak mesleğinin gereğini yaptığını belirtti.

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk oldu. Ersan Şen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında kendisi ile ilgili sözlerini değerlendirirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in 'yazıklar olsun' sözlerine Ersan Şen şu sözlerle yanıt verdi:

"Özel içinde biriktirmiş beni dava üzerinden vurmaya çalışıyor"

Özgür Özel'in benimle ilgili eleştiri elbette dosyayla ilgili bulunmayan bir husus. Özgür Özel kanaatimce içimde biriktirmiş biriktirmiş. "Beni, partimizi niye eleştiriyorsun?" diyerek dava üzerinden deyim yerindeyse bana vurmaya çalışmış.

"Avukatlar takip ettikleri dava dosyaları üzerinden günah keçisi ilan edilmezler"

Ben avukatım, hakim değilim, karar vermem. Stüdyoda olanları da dışarı da olanları da savunurum. İnsanların savunmaya hakları vardır. Avukatlar takip ettikleri dava dosyaları üzerinden günah keçisi ilan edilmezler.

"Sayın Özel dava dosyasını bilmiyor, dava içeriğinden habersiz"

Özel beni deprem mağdurları üzerinden vurmaya çalışıyor. Dosyayı bilmiyor. Yargısız infaz yapmış. Konu esasınca davada değil. Özel içindeki öfkesini bana karşı dile getirmiş. Dava dosyasını dikkate alsa da esas cümleleri şahsıma yönelik. Benim eleştirim Atatürk'ün partisine genel başkan seçilen birinin ilk önce kime selam vereceğini bilmesi üzerinden başladı. İlk selam verilmesi gereken şehitlerimiz olduğunu düşünenlerdenim.

"Avukat olarak mesleğimin gereklerini yapıyorum"

Kırmızı bültenin hangi hallerde çıkarılacağını bilirsin, güvence belgesini bilirsin. Bunları bilmiyorsan, mesleğin eczacılık ise dosyayı takip etmediysen bir avukatı icra ettiği meslek ve dava üzerinden eleştirmek ve linç kültürüne hizmet etmek, bunun içine de bana karşı içinde biriktirdiği kızgınlığınızı da eklerseniz ben de derim ki 'siz dava dosyasını bilmiyorsunuz' derim. Avukat olarak mesleğimin gereklerini yapıyorum.

Özgür Özel ne demişti?

CHP lideri Özgür Özel, Şen'e "Firariler için kırmızı bülten istendiğinde meşhur bir avukat, televizyonlarda bolca bulunan, hiçbirimizi beğenmeyen herkeslere laf söyleyen bir avukat orada... Mağdurların değil Ezgi Apartmanı’ndaki sorumluların avukatı… Yurt dışına kaçtı demişler mağdurların avukatı kırmızı bülten istemiş. Dönüyor azarlıyor avukatı, anneleri evlatları azarlıyor. 'Bir kırmızı bültenin ülkeye maliyeti kaç para biliyor musunuz?' diyor. Bu sözü söyleyen adam herkesten çok adalet biliyor, hiçbirimizi beğenmiyor, kimseleri beğenmiyor. Sana da yazıklar olsun kardeşim sana da yazıklar olsun." demişti.