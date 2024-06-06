Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meral Akşener görüşmesi! Fatih Altaylı fena salladı: Oğlu için büyükelçilik istemiş

Gazeteci Fatih Altaylı, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine öyle bir açıklama yaptı ki duyan "Bu kadarına da pes!" dedi. 'Altaylı "Duydum, Ankara'da konuşulan..." diyerek 'büyükelçilik' iddiasında bulundu.

Seçimlerin ardından İYİ Parti'deki koltuğunu bırakan Meral Akşener, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmeye ilişkin pek çok iddia gündeme gelirken Fatih Altaylı'nın yaptığı açıklama pes dedirtti. Akşener'in görüşmede oğlu için Erdoğan'dan Paris Büyükelçiliği'ni istediğini söyleyen Altaylı şu yorumda bulundu:

"Meral Akşener’in bir aile ferdinin büyükelçilikte ödüllendirilmesi için ya da ailesinden bir ferdin büyükelçilik ünvanı alarak bir yere büyükelçi tayin edilmesini istiyormuş bununla ilgili daha önce de bazı girişimler olmuş. Bunu Aytun Çıray da dile getirdi. Sanıyorum ki oğlu için istedi. Konuşulan şu oğlu Galatasaray Lisesi mezunudur Fatih Akşener onun için Paris Büyükelçiliğini istediğine yönelik dedikodular var Ankara'da"