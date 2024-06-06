Esenyurt'ta kan donduran cinayet! Gürültü sebebiyle kardeşini vurdu

Esenyurt'ta Mehmet Akif Mahallesi'nde gürültü nedeniyle tartıştığı kardeşi Ahmet İ. tarafından silahla vurulan Erhan İ. hayatını kaybetti; saldırgan Ahmet İ. polis tarafından gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir kişi, gürültü nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Mehmet Akif Mahallesi 1826. Sokak'taki bir binada Erhan İ. (35) ile üst katta oturan ağabeyi Ahmet İ. arasında gürültü konusunda tartışma çıktı.

Tartışma sırasında ağabeyi tarafınile gürültü konusunda gürültü yapıldığı gerekçesiyle üst katta yaşayan ağabeyi Ahmet İ'nin ında tıkları gerekçesiyle üst katında oturan ağabeyi Ahmet İ'nin kapısına gitti. Daha sonra iki kardeşin arasında tartışma çıktı. Ahmet İ. kardeşine silahla iki el ateş etti. Erhan İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan emniyete götürüldü. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.