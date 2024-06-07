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Özgür Özel'den Zeydan Karalar'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaretinde, Karalar'ın yerel seçim başarısını övdü ve partideki uyumun süreceğine inandığını belirtti. Özel, belediye başkanlarının iyi yönetimlerinin, CHP'nin yeniden iktidar olmasının anahtarı olduğunu vurgulayarak, iktidara talip olduklarını ve seçime hazır olduklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret etti.

Özel, beraberinde partililerle gerçekleştirdiği ziyarette, Karalar'ın yerel seçimde çok büyük bir başarı gösterdiğini söyledi.

Partideki uyumun süreceğine inancının tam olduğunu dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Adana'nın başarısı Türkiye'nin başarısına dönüşecek, buna inanıyoruz. Başkanlarımızın cebinde birer anahtar var. Zaman zaman buna 'Şehrin altın anahtarı', 'Belediyenin anahtarını aldık' derler. Bu anahtar ne belediye kapısının anahtarıdır ne belediyenin bütçesinin, kasasının anahtarıdır. Bu anahtar, Atatürk'ün partisinin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimlerde yeniden iktidar olmasının anahtarıdır. Onlar iyi yönettikçe bu anahtar ceplerindedir. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Millet, bu vazifeyi partimize bir kez daha vermek için sabırsızlanıyor."

Özel, iktidara talip ve bunun için yapılacak seçime hazır olduklarını kaydetti.

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