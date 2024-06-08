Fenerbahçe'de olaylı genel kurul! Aziz Yıldırım salonu terk etti

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olduğu Fenerbahçe'de seçimli genel kurul olaylı başladı. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı terk etti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in konuşması esnasında kürsüye geldi. Bir süre sonra kürsüde konuşmaya başlayan Yıldırım, kongreyi yöneten Vefa Küçük tarafından, "Sayın Aziz Yıldırım benden söz almadan konuşamazsınız" diyerek uyarıldı. Yıldırım, Küçük'e "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun" diyerek cevap verdi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir süre kürsü önünde konuştu.

Aziz Yıldırım "yapılan seçim gayri demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim" dedi.