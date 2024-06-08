BIST 10.139
DOLAR 32,30
EURO 34,86
ALTIN 2.382,47
SPOR

Fenerbahçe'de olaylı genel kurul! Aziz Yıldırım salonu terk etti

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olduğu Fenerbahçe'de seçimli genel kurul olaylı başladı. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı terk etti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in konuşması esnasında kürsüye geldi. Bir süre sonra kürsüde konuşmaya başlayan Yıldırım, kongreyi yöneten Vefa Küçük tarafından, "Sayın Aziz Yıldırım benden söz almadan konuşamazsınız" diyerek uyarıldı. Yıldırım, Küçük'e "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun" diyerek cevap verdi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir süre kürsü önünde konuştu. 

Aziz Yıldırım "yapılan seçim gayri demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel'den Zeydan Karalar'a ziyaret
Özgür Özel'den Zeydan Karalar'a ziyaret
Meral Akşener'e 'Cumhurbaşkanı yardımcılığı' mı teklif edildi?
Meral Akşener'e 'Cumhurbaşkanı yardımcılığı' mı teklif edildi?
Aziz Yıldırım'ı duygulandıran beste! Darağacında olsak bile...
Aziz Yıldırım'ı duygulandıran beste! Darağacında olsak bile...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astronot Tuva Cihangir Atasever'e: Son olmayacaksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astronot Tuva Cihangir Atasever'e: Son olmayacaksın
Tokat'ta otomobil şarampole devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobil şarampole devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Öldüğü iddia edilen teröristbaşı Fetullah Gülen'in videosu paylaşıldı
Öldüğü iddia edilen teröristbaşı Fetullah Gülen'in videosu paylaşıldı
Amasya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Amasya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Konuşanlar'a katılan kadın konuk, Hasan Can Kaya'ya büyük şok yaşattı
Konuşanlar'a katılan kadın konuk, Hasan Can Kaya'ya büyük şok yaşattı
Darbe girişimini itiraf eden Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'den yeni açıklamalar
Darbe girişimini itiraf eden Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'den yeni açıklamalar
İsrail'den hava saldırısı: 8 ölü! Cenaze başında yürek yakan feryat
İsrail'den hava saldırısı: 8 ölü! Cenaze başında yürek yakan feryat
Konser salonunda büyük facia! Dev pano devrildi: Yaralılar var
Konser salonunda büyük facia! Dev pano devrildi: Yaralılar var