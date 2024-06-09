Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayında kapıştı sen sus araya girme kapanışta moderatör ortada kaldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Habertürk ekranlarındaki buluşması çok konuşuldu. Ahmet Selim Kul'un, elini konuklar sıkmazken teşekkür mesajındaki konuşması yarıda kalıp, kanal reklama girdi.

Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın HaberTürk’te katıldığı program sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında.

Programa başlarken “Ben çok dahil olmayıp sizi size bırakacağım” diyen Ahmet Selim Kul’un moderatörlüğünü çok beğenenler de oldu, kendisine tepki gösterenler de.

"Sen sus araya girme"

Ahmet Selim Kul bir ara müdahale etmek isterken Aziz Yıldırım’ın “sen sus araya girme” demesi, "Sayın başkanlar ufak bi ara verelim" dedikten sonra Ali Koç'un "Sen burada mıydın?" tepkisi ve program biterken kapanış konuşması yapmasına izin verilmeden yayının kesilmesi gecenin konuşulan konuları arasındaydı.