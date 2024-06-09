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MEDYA

Aziz Yıldırım Ali Koç düellosu! İkili canlı yayında restleşti Ali Koç bir anda ayağa kalktı

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk'te canlı yayında karşı karşıya geldi. Konuşmanın sonlarına doğru ikilinin yaşadığı diyalog sosyal medyada gündeme oturdu.

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de ortak yayında açıklamalarda bulundu. İkilinin arasında geçen bir diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aziz Yıldırım: "Benim kattığım mal varlığının değeri 300 milyon euro."

Ali Koç: "Getirin 300 milyon euro, size verelim."

Aziz Yıldırım: "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim."

Ali Koç ayağa kalktığı an mikrofonu yere düştü.

Ali Koç: "Halkın takımı holding takımı lafına cevap verin."

Aziz Yıldırım: "Her lafı üstüne alma."

Ali Koç: "Koçspor diyorsun."

Aziz Yıldırım: "Biz 90 milyon dolara isim hakkını Ülker'e verdik."

Ali Koç: "Kırdırdınız, sonra 1 senede harcadınız."

Aziz Yıldırım: "Tabii harcadınız."

Ali Koç: "Onun 6 senesi benim yönetimin hakkıydı. Tüm gelirler temlikliydi. Manevrasını bitirmiştiniz kulübün."

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