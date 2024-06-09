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Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un Mourinho tartışması olay oldu: Adam aptal mı diyorsunuz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım arasında Jose Mourinho'nun aldığı ücretle ilgili ilginç diyaloglar yaşandı. Mourinho ile 15 milyon euroya anlaştıklarını söyleyen Aziz Yıldırım'a karşı Ali Koç, daha ucuza imzaladıklarını belirterek "Adam aptal mı diyorsunuz" dedi.

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç Habertürk canlı yayınında kozlarını paylaştı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren yayında Jose Mourinho dahil birçok konu hakkında konuşuldu

Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile ilgili sözleri video olarak stüdyoda yayınlandı.

Aziz Yıldırım: Adamla 15'e pazarlık yaptık. 18'lerde falandı, 15 buçuğa geldik, 3-4 yardımcısıyla beraber 15'e anlaştık. Menajer ücreti yok.

Ali Koç: Bizimkinde de menajer ücreti yok. Mourinho aptal mı diyorsunuz?

Aziz Yıldırım: İmaj hakkı verecektim. Alacaktım getirecektim, vergiyi düşürecektim. Mourinho geldiğim için mutlu musun Ali Koç?

Ali Koç: Mutluyum, inşallah sonu hayırlı olur.

Aziz Yıldırım: O zaman bu işte yüzde 1 payım bile varsa bana teşekkür eder misin?.

Ali Koç: Ederim.

Aziz Yıldırım: Gittim Mourinho ile görüştüm. Üç adayız, kim seçilirse seçilsin gel, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı ve senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var dedim. Muhakkak gel dedim. O da olur dedi, konuştuk sohbet ettik.

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