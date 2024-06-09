BIST 10.139
DOLAR 32,30
EURO 34,86
ALTIN 2.382,47
HABER /  GÜNCEL

Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk!

Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk!

Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü, ilk kez Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurduklarını duyurdu.

Abone ol

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada dün Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendikleri bildirildi.

Askeri üssün temas hattından 589 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtilen açıklamada, saldırıda Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, uçağın vurulduğunun uydu fotoğraflarıyla kanıtlandığı ifade edildi.

Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde bu tip savaş uçaklarından sadece birkaç adet bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Başkanı Özel, şehit Aybüke öğretmeni andı
CHP Genel Başkanı Özel, şehit Aybüke öğretmeni andı
Fenerbahçe'de seçim heyecanı: Oy verme işlemi başladı! Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışıyor...
Fenerbahçe'de seçim heyecanı: Oy verme işlemi başladı! Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışıyor...
Türkiye, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçına çıkıyor
Türkiye, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçına çıkıyor
Sürpriz nikah... Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi
Sürpriz nikah... Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi
Stüdyoda gerginlik çıktı, Acun Ilıcalı rahatını bile bozmadı! Aziz Yıldırım'a bakışı dikkat çekti...
Stüdyoda gerginlik çıktı, Acun Ilıcalı rahatını bile bozmadı! Aziz Yıldırım'a bakışı dikkat çekti...
İçişleri Bakanı Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 31 sayı farkla yendi seride 2-0 öne geçti
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 31 sayı farkla yendi seride 2-0 öne geçti
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Hakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Hakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Ankara'da sağanak etkili oldu: Ayaş yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı
Ankara'da sağanak etkili oldu: Ayaş yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı
Bakan Fidan: İsrail katliamının durması için her platformu devreye sokuyoruz
Bakan Fidan: İsrail katliamının durması için her platformu devreye sokuyoruz
Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerini kurtarırken bazı esirleri de öldürdüğünü duyurdu
Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerini kurtarırken bazı esirleri de öldürdüğünü duyurdu