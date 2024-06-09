Yeni Peugeot 3008 eylülde Türkiye'de yollara çıkıyor

Peugeot'un ileri teknolojilerle geliştirdiği yeni nesil fastback SUV modelleri 3008 ve E-3008'i, eylülde Türkiye'de satışa çıkacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni 3008 ve E-3008, ilk etapta 100 kilometrede 5,6 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunan 136 HP gücündeki 48V teknolojili hibrit motor ve 525 kilometreye varan menzilli 210 HP'lik yüzde 100 elektrikli motor seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa sunulacak.

Peugeot'nun son 7 yılda 130 ülkede, 1 milyon 320 bin adedin üzerinde müşteriye ulaşan C-SUV modeli 3008, yeni nesliyle hem yüzde 100 elektrikli hem de hibrit motor seçeneğiyle Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni 3008'de sunulacak yeni nesil 136 HP'lik 1.2 PureTech benzinli ve elektrikli motor destekli hibrit versiyon, yeni e-DCS6 şanzımanla daha fazla sürüş keyfi ve daha düşük yakıt tüketimi sunmayı hedefliyor.

Stellantis'in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk modeli ünvanına sahip E-3008'in 210 HP'lik elektrikli versiyonu ise üstün performans sunarken, aynı zamanda 525 kilometreye kadar menzil sunabilmesiyle de öne çıkıyor.

Peugeot, yeni 3008 ile ön tasarımda yeni marka imza kodlarını taşıyor

Peugeot, yeni 3008 ile ön tasarımda yeni marka imza kodlarını taşıyor. Model, ikonik üç pençeli ışık imzasını korurken, farların ve ızgaranın tasarımı tamamen değişiyor. Yeni ön ızgara, bu modelin elektrik genlerini yansıtıyor. Yeni ön cephe, yeni Peugeot logosu etrafında tasarlandı.

Yeni 3008'in arka tasarımı, GT versiyonlarında 3D olmak üzere, üç pençeli ışık imzasıyla dinamik bir tasarım sunuyor. Arka koltuklar da geniş bir alan sunuyor ve bir önceki nesil 3008'in 520 litrelik bagaj hacmini her iki motor seçeneğinde de koruyor.

Yeni E-3008 her sürüş tarzı için hazır

Peugeot E-3008, Stellantis'in, markayı bir üst seviyeye taşıyan yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini de taşıyor. Müşterilere sınıfının en iyi performansını sunmak üzere tasarlanan bu yenilikçi platform, yüksek kapasiteli bataryaların kullanımına olanak tanırken, 30 dakikaya varan hızlı şarj süresi, sürüş keyfi, performans ve üst düzey verimlilik sağlıyor.

E-3008, Peugeot'nun yol tutuş ve sürüş keyfi konusundaki iddiasını ve başarısını yansıtıyor. Yeni STLA Medium platformu, dinamik yol tutuş sağlamak üzere tasarlanan yeni ön ve arka aksları içeriyor. Platformun mimarisi, hafif ve rijit malzemelerin kullanımını maksimuma çıkarırken, tekerlekler arasında ideal bir şekilde konumlandırılan tek katmanlı batarya ile ağırlık merkezini düşürerek dinamizm ve üstün yol tutuşuna katkıda bulunuyor. Kendi sınıfındaki tamamen elektrikli SUV'lar arasında en iyi dönüş çapına (10,6 m) sahip yeni E-3008, şehir trafiğinde rahatlık ve çeviklik sağlayan bir SUV oluyor.

Yeni 3008 ve E-3008 manevra yapmayı kolaylaştırmak üzere, standart olarak 180 derece görüş açısı sunan bir geri görüş kamerasıyla donatılıyor. Kamera, her koşulda eksiksiz görüntü sağlamak üzere bir temizleme başlığıyla donatılıyor.

Yeni 3008 ve E-3008, GT versiyonunda standart olarak, ön ve arka tekerleklere mümkün olduğunca yakın konumlandırılan 4 kamera ve otomobilin etrafına dağılan 12 sensör sayesinde, aracın çevresini 360 derece gösteren Peugeot VisioPark 360 derece sistemiyle sunuluyor.

Peugeot, yeni 3008 ve E-3008'de sunulan sürüş destek sistemleri ile yarı otonom sürüşe doğru bir adım daha atıyor. Bu sistem, aracın tüm sensörlerini kullanarak sürücüye yardımcı oluyor.

Bu destek sistemleri, otoyollar veya bölünmüş yollar gibi çok şeritli yollarda sürücünün yükünü hafifletmek için tasarlandı. Sensörler, sürücünün ellerini her zaman direksiyonda tutmasını ve dikkatini korumasını sağlıyor.