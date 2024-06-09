Bitlis'te feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.
Bitlis-Van kara yolunun 53. kilometresi Koruklu Köyü yakınlarında, Mehmet Acar idaresindeki 01 FY 536 plakalı kamyon, Faruk Serçe yönetimindeki Vangölü Turizm firmasına ait 65 NK 024 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.
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İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazada, otobüsün yedek şoförü olan 44 yaşındaki Kenan Abi ile yolcu Halim Zorlu hayatını kaybetti, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.
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Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Van ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.
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