Milyonlarca emekli ve kamu işçilerinin beklediği haber! İkramiye takvimi netleşti
Milyonlarca emekli ve kamu işçisi için ikramiye takvimi belli oldu. Emekliler, yarından itibaren ikramiyelerini almaya başlayacak. 1 milyon kamu işçisi için de tarih Resmi Gazete'de yayınlandı. Emekli ve kamu işçisinin ikramiye takvimi...
16 Haziran Pazar günü Kurban Bayramı başlayacak. Bu kapsamda da emeklilere verilecek ikramiyenin tarihi de belli oldu. Her bayramda verilen ikramiyenin tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ikramiyelerin 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yatırılacağını duyurdu. Ancak emeklilerin 4A, 4B ve 4C durumlarına göre ikramiyeler farklı günlerde yatırılacak.
Hangi emekli ne zaman ödeme alacak?
4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;
4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;
4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.
Emekli ikramiyesi ne kadar?
Emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak hesaplara geçecek. İkramiyeler kapsamında toplam 42 milyar liralık ödeme yapılacak.