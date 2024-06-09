TİM'den Trendyol'a "e-ihracat şampiyonu" ödülü

Trendyol, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde, e-ihracat kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturan Trendyol, TİM tarafından düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde e-ihracat kategorisinde birinci oldu.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

- "Made in Türkiye' etiketli ürünleri dünya pazarlarıyla buluşturmaktan gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Başkanı Çetin, TİM'in dijitalleşmeye verdiği önemin göstergesi olarak e-ihracat kategorisinde ilk kez verdiği ödülü almaktan duydukları mutluluğu belirtti.

Çetin, Türkiye'nin zengin yer altı kaynakları ya da dev gaz sahalarının olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ancak gencecik mühendislerimiz, üretim kabiliyetimiz, çalışkanlığımız, kalitemiz, azim ve gayretimiz var. Örnek gösterilen unicornlarımız, girişimci programlarımız, Teknofest gibi dünya standartlarındaki ilham verici buluşmalarıyla ülkemiz global teknoloji arenasında söz sahibi durumda. Trendyol da ülkemizin sahip olduğu ekosistemden aldığı güçle Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk beş teknoloji şirketinden biri ve bugün de ülkemizin e-ihracatının şampiyonu haline geldi. Bu ödülün asıl sahibi, geliştirdikleri teknolojilerle tüm dünyaya damga vuran Trendyol'un genç mühendisleri ve ürünleriyle bu ihracatı mümkün kılan Türk üreticileridir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak ülkemizin teknoloji ve üretim yetkinlikleri ile kaliteli insan kaynağından aldığımız güçle üreticilerimizin 'Made in Türkiye' etiketli ürünlerini dünya pazarlarıyla buluşturmaktan gurur duyuyoruz."

E-ihracat odaklı çalışmalarının merkezinde bulunan üreticileri, esnaf ve KOBİ'leri dijitalleştirip, sınır ötesine taşıyarak milyonlarca müşteriyle buluşturduklarına vurgu yapan Çetin, bunu tüm e-ticaret ekosistemindeki paydaşlarıyla beraber başarırken, onları da dünyaya açtıklarını anlattı.

Çetin, yaptıkları yatırımlar ve e-ticaret çözümleriyle satıcılarını ve üreticilerini dünyanın en iyileriyle rekabet etmeye teşvik ettiklerini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu, Ticaret Bakanlığımızın öncülük ettiği ihracat hedeflerine ülkemizi ulaştırmak için tüm gayretimizle sahadayız. Trendyol, 70 bin KOBİ'mizi ihracatla tanıştırdı, toplam ihracatçı sayımız 90 binden fazla. Amacımız 300 binden fazla satıcımızın tamamını e-ihracatçı yapmak. E-ihracat yoluyla ülkemizin sınır ötesi ticaretteki potansiyelini açığa çıkarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.