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Tarihi Ali Koç-Aziz Yıldırım yayınının reyting oranları belli oldu

Tarihi Ali Koç-Aziz Yıldırım yayınının reyting oranları belli oldu

Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un seçim öncesi karşı karşıya geldiği canlı yayın, reytinglerde açık ara farkla zirvede yer aldı. SOMERA, tarihi yayının rekor derecede reyting aldı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul eden Aziz Yıldırım, dün Koç ile bir araya gelmişti.

HaberTürk’te Ahmet Selim Kul’un moderatörlük yaptığı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın katıldığı tarihi canlı yayını, milyonlar takip etti.

Yer yer tansiyonun yükseldiği yayında taraflar, yarın gerçekleşecek olan seçim öncesi son kozlarını oynadı, yayın sonrası ise tokalaştı.

Tarihi yayın, aldığı reyting ile dün televizyon yayınları arasında açık ara öndeydi.

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