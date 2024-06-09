BIST 10.139
DOLAR 32,30
EURO 34,86
ALTIN 2.382,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzincan'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Erzincan'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Erzincan'da kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Mehmet Selim Aladağ (42) idaresindeki 25 ACU 757 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Süreyya Aladağ'ın (34) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan çıkarılan yaralılar sürücü Aladağ ile Ömer Asaf Aladağ (5), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da devrilen ambulanstaki hasta hayatını kaybetti
Aydın'da devrilen ambulanstaki hasta hayatını kaybetti
Papa'dan Gazze çağrısı: Kimse bunu durduramaz
Papa'dan Gazze çağrısı: Kimse bunu durduramaz
'İndirimli tatil sepeti' ilanlarına dikkat
'İndirimli tatil sepeti' ilanlarına dikkat
Uzman isimden 'rekor sıcaklık' uyarısı
Uzman isimden 'rekor sıcaklık' uyarısı
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Endonezya'da kan donduran olay! 5 metrelik piton, bir kadını yuttu
Endonezya'da kan donduran olay! 5 metrelik piton, bir kadını yuttu
Yeni Nissan Qashqai, 11 Haziran'da Türkiye'de ön satışa sunulacak
Yeni Nissan Qashqai, 11 Haziran'da Türkiye'de ön satışa sunulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Edirne'de 24 yıl hapis cezası bulunan firari 2 PKK'lı terörist yakalandı
Edirne'de 24 yıl hapis cezası bulunan firari 2 PKK'lı terörist yakalandı
Kamuda tasarrufta yeni dönem! Mehmet Şimşek duyurdu
Kamuda tasarrufta yeni dönem! Mehmet Şimşek duyurdu
Dursun Özbek 'Aziz Yıldırım destede yok' dedi, Ali Koç'u çok sert uyardı: "Yalı çocuğu dikkat etsin..."
Dursun Özbek 'Aziz Yıldırım destede yok' dedi, Ali Koç'u çok sert uyardı: "Yalı çocuğu dikkat etsin..."