Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Tütünsüz Günü Buluşması'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Buluşması'nda yaptığı konuşmada, gençliğinden beri sigaraya karşı mücadele ettiğini, yakın çevresindekileri sigaranın zararları konusunda uyardığını ve sigara paketlerine el koyarak bırakmaları için söz aldığını belirtti. Erdoğan, gençleri sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini de vurguladı.

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Dünya tütünsüz günü programı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Hepiniz Vahdettin Köşkü'nün bu güzel yerleşkesini hoş geldiniz. Dünyanın farklı coğrafyalarından siz evlatlarımızı ülkemizde güzel İstanbul'umuzda misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Dünya tütünsüz günü etkinliklerinin tütün zararlarına ilişkin farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diliyorum.

Bunun için de tabii özellikle Tuğba kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu konuda verdiği mücadele için. Milyarlarca dolarlık hacmiyle sigara endüstrisinin çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini hedef aldığını görüyoruz.

Tütün endüstrisi yeni ürünlerle ve kanuni boşluklardan da faydalanarak insanların hayatı pahasına, kazancına kazanç eklemektedir.

Aslında rakamlar sorunun vardığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor. Dünyada her gün yirmi bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

Ülkemizde ise her yıl seksen beş bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz.

"Pasif içicilerin durumu daha kötü"

Tütün sadece insanı zehirlemiyor, Aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor. Dünya genelindeki çocuk nüfusunun yarısı tütün dumanının kirlettiği havayı solumak zorunda kalıyor.

Sigara dumanı dört binden fazla toksik ve kanserojen madde içeriyor. Tütün ürünlerinin içindeki toksin ve diğer kanserojen maddeler havaya yayılarak içen kişinin yakınındakiler için kirli bir ortam oluşturmakta.

Tütün kullanmadığı halde tütüne maruz kalanların görüntüsü olan yani pasif içicilerin durumu daha kötü, daha vahimdir. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl yedi yüz milyar dolar kazanaç sağlamaya devam ediyor.

Şahsımın ilk gençlik yıllarından itibaren sigaraya karşı verdiği mücadeleyi aziz milletimiz çok iyi bilmektedir.

Yakın çevremizden başlamak suretiyle tütün kullanan herkesi bu meletin zararlarına karşı açıkça uyardık.

Varsa sigara paketlerine el koyduk. Onlardan bırakacaklarına dair söz aldık, üzerine ismini, tarihi ve bunları da Cumhurbaşkanlığı makamında özel olarak adeta orada onlara özel makamlar ayırdık. Oralarda teşhir ediyoruz.

Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle. Gençlerimizi sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdik.

"Sigara kullanımında az da olsa geriledi"

Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek. Vergi uygulamasına kadar çok önemli adımlar attık. Sağlık uyarılarının sigara paketleri üzerinde daha görünür ve etkili şekilde yer almasını sağladık. Dumansız hava sahası ve havanı koru kampanyalarıyla toplumsal farkındalığı arttırmaya çalıştık.

Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler bizim hükümetlerimizdir.

Tavizsiz tavrımız neticesinde ülkemizde sigara kullanımında az da olsa program bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz.

Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum.

İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı ve çok boyutlu bir şekilde sürdüreceğiz. Sorumluluk duygusuyla hareket ederek akranlarınıza örnek olduğunuz için her birinizi tebrik ediyorum.

Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum.

"Elektronik sigaraya müsaade etmedik"

Özellikle elektronik sigarayla ilgili ifadesi çok çok önemli. Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar.

Ve kaçak yollardan da maalesef sızmalar oluyor. Ama bizim şu anda gümrükler bu konuda iyi bir mücadele veriyorlar.

Bize farklı yollardan gelenler oluyor. Biz şu ana kadar buna müsaade etmedik. Bazı hepinizin de duyduğu bir yapılar var. Müsaade bekleteceğiz. Çünkü bunun daha zararlı olduğunun tespitini de yaptık, çıkardık.

Çünkü biz insanımızı zehirlemeye asla müsaade edemeyiz. Bunun için de bu gayretin, bu önlemlerin alındığı bir yapıyı inşa ediyoruz