Balıkesir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Muzaffer E. yönetimindeki araç, virajı alamayıp devrildi; Gültekin E. hayatını kaybederken, yaralanan Muzaffer E. hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kırsal Kınık Mahallesi'nde Muzaffer E. idaresinde seyir halinde olan 10 FD 605 plakalı otomobil, virajı alamayıp şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilde bulunan Gültekin E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Muzaffer E. ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.