İsrail Savaş Kabinesi'nde istifa şoku!

İsrail'de Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetinden istifa etti ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da istifaya çağırdı. Gantz, Netanyahu'ya seçim tarihi belirlemesi çağrısında bulunurken, Netanyahu "Cepheyi terk etme zamanı değil" dedi. Gantz daha önce Gazze saldırıları sonrası bir plan onaylanmazsa hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

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İsrail'de savaş hükümeti bölündü. Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinde beklenen istifa depremi başladı..

Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz, Netanyahu liderliğindeki hükümetten çekildiğini açıkladı.

Savunma Bakanı'nı da istifaya çağırdı

Gantz, açıklamasında Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı.

Netanyahu'ya seçim çağrısı

Netanyahu da bir çağrısı olan Gantz, seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Netanyahu: Cepheyi terk etme zamanı değil

Netanyahu ise Gantz'ın istifası sonrası yaptığı açıklamasında "Cepheyi terk etme zamanı değil" dedi.

Hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu

Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.