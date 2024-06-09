Emmanuel Macron Meclis'i feshetti! Erken seçim çağrısı...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı Ulusal Birlik'in seçim başarısının ardından Meclis'i feshederek erken seçim çağrısı yaptı ve seçimlerin 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. Macron, milliyetçilerin yükselişinin Avrupa için tehlikeli olduğunu vurguladı.

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim çağrısı yaptı.

Macron, aşırı sağcı parti Ulusal Birlik'in AP seçimlerinde oyların yüzde 32'sini almasının ardından yaptığı konuşmasında, yasama seçimlerinin ilk turunun 30 Haziran'da, ikinci turunun ise 7 Temmuz'da yapılacağını söyledi.

Macron, milliyetçilerin yükselişinin sadece Fransa için değil, Avrupa için de tehlikeli olduğunu ifade etti.