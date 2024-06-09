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Beşiktaş'tan Ali Koç'a tebrik mesajı

Beşiktaş'tan Ali Koç'a tebrik mesajı

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'nin olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Ali Koç'u tebrik ederek, kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

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Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Y. Koç’u tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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