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İsrail Savaş Kabinesi'nde bir istifa daha!

İsrail Savaş Kabinesi'nde bir istifa daha!

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gadi Eisenkot, Başbakan Netanyahu'nun gerekli kararları almadığı gerekçesiyle hükümetten istifa etti. Eisenkot'un istifası, kısa süre önce aynı nedenle istifa eden Benny Gantz'ın ardından geldi.

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İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın ardından Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiği belirtildi.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Eisenkot, Başbakan Netanyahu’ya istifa mektubunu sundu.

Eisenkot, mektubunda, "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı." ifadesini kullandı.

Bu kararların alınmamasının İsrail’in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Eisenkot, Netanyahu’ya hitaben, "Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Eisenkot'tan kısa bir süre önce İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Netanyahu’nun, İsrail’in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunan Gantz, Netanyahu’nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtmişti.

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