ASAL'ın erken seçim anketinde Özgür Özel'i buz kesen sonuç

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, "Böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz" sözleri sonrası ASAL Araştırma şirketi, erken seçim tartışmasını seçmene sordu. "Sizce erken seçim olmalı mı?” sorusu yöneltilen ankette katılımcıların yüzde 68.3'ü “hayır” yanıtını verdi.

Abone ol

ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2024 Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Mayıs ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

24-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 68.3'ü bu soruya “hayır, erken seçim istemiyoruz” yanıtını verdi. “Erken seçim istiyoruz” diyenlerin oranı yüzde 20.9 iken, “Fikrim yok/Cevap yok” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 10.8 çıktı.

CHP Lideri Özgür Özel daha önce erken seçime dair konuşmuş ve "31 Mart'ı bahane edip 'haydi hemen sandık' demem. Ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz. Bu kadar net" demişti.