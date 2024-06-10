TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkan seçilen Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik ederek başarılar diledi.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.