BIST 10.132
DOLAR 32,44
EURO 34,91
ALTIN 2.386,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da bir kişi evine gelen kar maskeli şahıs tarafından öldürüldü

İstanbul'da bir kişi evine gelen kar maskeli şahıs tarafından öldürüldü

Büyükçekmece'de bir kişi, evine gelen kar maskeli şahıs tarafından silahla öldürüldü.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Kumburgaz Merkez Mahallesi Belediye Caddesi'ne motosikletle kar maskeli iki şüpheli geldi. Buradaki iki katlı binanın ilk katının ziline basan şüphelilerden biri, kapıyı açan Uğur Doğan'a silahla ateş etti.

Doğan yaralanırken, şüpheli dışarıda motosikletle bekleyen diğer şahısla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşinin ağaçtan düştüğü haberini alınca fenalaştı! Acı haber geldi
Eşinin ağaçtan düştüğü haberini alınca fenalaştı! Acı haber geldi
İliç'teki maden faciası: Toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldı
İliç'teki maden faciası: Toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldı
Yüzlerce kilo yakalandı! 20 ilde düğmeye basıldı: Dikkat çeken görüntüler
Yüzlerce kilo yakalandı! 20 ilde düğmeye basıldı: Dikkat çeken görüntüler
Yeni 'döviz' uygulaması bugün başladı yüzde 30'a indirildi
Yeni 'döviz' uygulaması bugün başladı yüzde 30'a indirildi
Samsun'da polis konserde görev sırasında kalp krizi geçirdi
Samsun'da polis konserde görev sırasında kalp krizi geçirdi
ASAL'ın erken seçim anketinde Özgür Özel'i buz kesen sonuç
ASAL'ın erken seçim anketinde Özgür Özel'i buz kesen sonuç
Filistin, 'Nusayrat katliamı' için BM'ye 3 mektup gönderdi
Filistin, 'Nusayrat katliamı' için BM'ye 3 mektup gönderdi
TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı
TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı
İzmir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Belçika Başbakanı'ndan istifa açıklaması!
Belçika Başbakanı'ndan istifa açıklaması!
İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor
İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor
Balıkesir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Balıkesir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü