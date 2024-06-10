Yüzlerce kilo yakalandı! 20 ilde düğmeye basıldı: Dikkat çeken görüntüler

Uyuşturucu satıcılarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 157 kişi yakalandı, 56'sı tutuklandı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya 20 ilde düzenlenen Narkoçelik-22 operasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu.

20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-22” operasyonlarında; 663 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya "157 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 56’sı tutuklandı. 43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerine yer verdi.