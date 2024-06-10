BIST 10.132
DOLAR 32,44
EURO 34,91
ALTIN 2.386,63
HABER /  GÜNCEL

Yüzlerce kilo yakalandı! 20 ilde düğmeye basıldı: Dikkat çeken görüntüler

Yüzlerce kilo yakalandı! 20 ilde düğmeye basıldı: Dikkat çeken görüntüler

Uyuşturucu satıcılarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 157 kişi yakalandı, 56'sı tutuklandı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Yerlikaya 20 ilde düzenlenen Narkoçelik-22 operasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu.

20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-22” operasyonlarında; 663 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya "157 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 56’sı tutuklandı. 43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni 'döviz' uygulaması bugün başladı yüzde 30'a indirildi
Yeni 'döviz' uygulaması bugün başladı yüzde 30'a indirildi
Samsun'da polis konserde görev sırasında kalp krizi geçirdi
Samsun'da polis konserde görev sırasında kalp krizi geçirdi
ASAL'ın erken seçim anketinde Özgür Özel'i buz kesen sonuç
ASAL'ın erken seçim anketinde Özgür Özel'i buz kesen sonuç
Filistin, 'Nusayrat katliamı' için BM'ye 3 mektup gönderdi
Filistin, 'Nusayrat katliamı' için BM'ye 3 mektup gönderdi
TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı
TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı
İzmir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Belçika Başbakanı'ndan istifa açıklaması!
Belçika Başbakanı'ndan istifa açıklaması!
İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor
İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor
Balıkesir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Balıkesir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Emmanuel Macron Meclis'i feshetti! Erken seçim çağrısı...
Emmanuel Macron Meclis'i feshetti! Erken seçim çağrısı...
Traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Fransa Açık'ta zafer Carlos Alcaraz'ın
Fransa Açık'ta zafer Carlos Alcaraz'ın