Ankara Valiliği'nden 'hastalıklı köpekler' açıklaması: Karantinaya alındı

Ankara Valiliği, hastalıklı köpekler konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır.” denildi.

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Ankara Valiliği, hastalıklı köpekler konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır.” denildi.

Ankara Valiliği, hastalıklı köpeklerin karantinaya alındığını belirtti.

Ankara Valiliği X hesabından yaptığı paylaşımda, “İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında söz konusu hayvanları şehre yönlendiren ve getiren kişilerin yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlemlere başlanıldığı kaydedildi.