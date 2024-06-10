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Partisi seçimlerde başarısız oldu Belçika Başbakanı karanını verdi

Partisi seçimlerde başarısız oldu Belçika Başbakanı karanını verdi

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülkesindeki genel seçimde partisi Flaman Open Vld'nin başarısızlığından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, istifa edeceğini bildirdi.

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Ulusal medyada yer alan haberlere göre, De Croo, seçimin ilk sonuçlarının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada "Bu seçimin kazananları N-VA, Vlaams Belang ve Vooruit." dedi.

MR Partisinin de Fransızca konuşulan bölgede önemli kazanım elde ettiğini belirten De Croo, "Bizim için özellikle zor bir akşamdı. Kaybettik. Yarından itibaren istifa eden bir Başbakan olacağım." diye konuştu.

De Croo'nun gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara yansıdı.

Belçika'da 9 Haziran'da genel seçimler düzenlenmiş, sandıklar 16.00 itibarıyla kapanmıştı.

İlk sonuçlara göre federal parlamentoda sağ eğilimli milliyetçi Flaman N-VA seçimi önde tamamladı.

Seçimin galibi olması beklenen aşırı sağcı Flaman Vlaams Belang hem federal parlamentoda hem Flaman bölgesinde ikinci sıraya yerleşti.

Başbakan De Croo'nun liderliğindeki liberal Flaman Open Vld ise yüzde 2,9'luk düşüşle oyların yüzde 5,6'sını alarak, 9. sırada yer aldı.

Geleneksel olarak Belçika başbakanları, seçimlerin ertesi günü Kral'a istifasını sunuyor.

Tek seçenek koalisyon

Belçika'da federe bölgeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimlerinin ardından 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.

Bu kez de seçimden birinci çıksa dahi herhangi bir partinin hükümet kurabilmesi için gerekli 76 sandalyeye sahip olamayacağı, bu nedenle zorlu bir koalisyon müzakere sürecinin daha başlayacağı öngörülüyor.

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