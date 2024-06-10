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Erdoğan-Özel görüşmesi! İade-i ziyarette Özel'in ne önereceği belli oldu

Erdoğan-Özel görüşmesi! İade-i ziyarette Özel'in ne önereceği belli oldu

Yazar İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'e 'iade-i ziyaretinde CHP lideri Özgür Özel'in buğday ve çay taban fiyatına zam isteyeceğini yazdı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 11 Haziran'da CHP Genel Merkezi'nde ağırlayacak.

Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmenin saat 16.00'da olacak. Merak edilen görüşmenin içeriğine dair başlıkları, CHP'ye yakın gazetecilerden Sözcü gazetesi İsmail Saymaz, bugünkü yazısında paylaştı.

Özel, buğday ve çay taban fiyatına zam isteyecek

Saymaz, "CHP lideri Özgür Özel, yarın saat 16’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı partisinin genel merkezinde ağırlayacak. Özel, önceki görüşmede ele alınan konulara ek olarak buğdayın tonuna verilen taban fiyatın 15 bin TL’ye, yaş çayın kilosuna verilen taban fiyatın 25 TL’ye yükseltilmesini önerecek. Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasını isteyecek." ifadelerine yer verdi.

İlk görüşme ne zaman olmuştu?

İki lider, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi’nde 1 saat 35 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu, AK Parti ve CHP genel başkanları arasında 2016'dan bu yana yapılan ilk görüşme olmuştu.

Bu görüşmenin ardından Erdoğan, "ilk fırsatta CHP'ye bir iade-i ziyaret yapacağını" söylemiş ve Türkiye'de siyasetin "yumuşama sürecini" başlatmak istediğini dile getirmişti.

CHP lideri ise o dönem Erdoğan'a yaptığı ziyaretle alakalı, "Biz de Erdoğan'ın değerlendirmelerini dinledik. Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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