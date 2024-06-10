Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bronckhorst eski öğrencisini Fenerbahçe'den istedi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Fenerbahçe'de forma giyen eski öğrencisi Ryan Kent'in transfer edilmesini istedi.

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İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen ve Süper Lig'de lisansı çıkarılmayan Ryan Kent için girişimlere başlayan Beşiktaş, İngiliz oyuncudan olumlu yanıt aldı. Kadıköy'de bulamadığı şansı Beşiktaş'ta bulacağına inanan ve Giovanni van Bronckhorst ile de görüşen Ryan Kent'in önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Kent'in transferi için son kararı ise sarı-lacivertlilerin hocası Jose Mourinho verecek.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Ryan Kent, 1 gol ve 2 asist üretti.