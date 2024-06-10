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İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kolu kırılan kişi, belediyeden şikayetçi oldu

İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kolu kırılan kişi, belediyeden şikayetçi oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken düşüp kolu kırılan Tuncer Aracı, "sahipsiz hayvanları toplamayarak görevini yerine getirmediği" iddiasıyla belediye hakkında şikayetçi oldu.

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Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Aracı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün akşam saatlerinde Işıkkent Mahallesi'nde bulunan iş yerinden çıktıktan sonra bir grup sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını, köpeklerden kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek düştüğünü söyledi.

Çevredeki vatandaşların müdahalesi sayesinde köpeklerin kendisini ısırmasından kurtulduğunu anlatan Aracı, sağ kolunda oluşan ağrı nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğunu, sağ elinde parçalı kırık oluştuğunun belirlendiğini ifade etti.

Kolunun alçıya alınmasının ardından Işıkkent Polis Karakolu'na giderek sahipsiz köpekleri toplamadıkları için Bornova Belediyesi hakkında şikayetçi olduğunu ifade eden Aracı, "Kaçmasam ayaklarımda, vücudumda ve kolumda ısırıklar olacaktı. Düştüğüm anda da tanımadığım bir kişi müdahale etti. O şekilde kurtuldum. Caddenin ortasına düştüm, hızlı bir araç gelse aracın altında kalacaktım." dedi.

"Kırık nedeniyle ameliyat olacağım"

Mağdur olduğu için karakola giderek Bornova Belediyesinden şikayetçi olduğunu kaydeden Aracı, şöyle konuştu:

"Belediye köpeklere sahip çıkıp toplamadığı için şikayetçi oldum. Millet bu şekilde mağdur oluyor. Belediye köpekleri toplarsa kimse mağdur olmaz. Kırık nedeniyle ameliyat olacağım. İzmir ya da Bornova Belediyesi bunu karşılayacak mı?"

Aracı'nın annesi Halime Okuducu ise kendisinin de 2018 yılında bir köpek saldırısına uğradığını, kısırlaştırmanın çözüm olmadığını, köpeklerin toplanması gerektiğini kaydetti.

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