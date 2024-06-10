Oyuncu Merve Dizdar evlendi: İşte nikahtan ilk kareler
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Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, bir süredir aşk yaşadığı Cihan Ayger ile dünyaevine girdi.
Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, bir süredir birlikte olduğu Cihan Ayger ile dünyaevine girdi.
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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, dün Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.
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Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Esra Ronabar ve Serkan Tınmaz, nikaha katılarak arkadaşlarına destek oldu.
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Nikahta beyaz sade uzun bir gelinlik giyen Dizdar, saçlarına da örgü yaptırdı.
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