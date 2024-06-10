BIST 10.054
DOLAR 32,43
EURO 34,93
ALTIN 2.393,35

Oyuncu Merve Dizdar evlendi: İşte nikahtan ilk kareler

|
Oyuncu Merve Dizdar evlendi: İşte nikahtan ilk kareler

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, bir süredir aşk yaşadığı Cihan Ayger ile dünyaevine girdi.

Oyuncu Merve Dizdar evlendi: İşte nikahtan ilk kareler

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, bir süredir birlikte olduğu Cihan Ayger ile dünyaevine girdi.

18
Oyuncu Merve Dizdar evlendi: İşte nikahtan ilk kareler

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, dün Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu. 

28
Oyuncu Merve Dizdar evlendi: İşte nikahtan ilk kareler

Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Esra Ronabar ve Serkan Tınmaz, nikaha katılarak arkadaşlarına destek oldu. 

38
Oyuncu Merve Dizdar evlendi: İşte nikahtan ilk kareler

Nikahta beyaz sade uzun bir gelinlik giyen Dizdar, saçlarına da örgü yaptırdı. 

48