ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevine bankamızda farklı rollerde önemli başarılara imza atmış deneyimli bir ismin, Nermin Güney'in atanmasından dolayı mutluyuz" dedi.

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ING Türkiye'de üst düzey atama geçekleştirildi.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye'de Yönetim Kurulu, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi olarak görev yapan Nermin Güney, 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere Krediler Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Güney, ING'nin dijitalleşme stratejisi kapsamında kredi ve yapılandırma süreçlerinde veri odaklı karar alma süreçlerinin yürütülmesi ve etkin bir risk yönetimi yapısıyla ilerlenmesine liderlik edecek.

Atama öncesinde Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Martijn Kamps ise 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere ING Global Kredi Risk Başkanlığı görevine getirildi. Kamps yeni görevinde ING Grubu kredi risk stratejisi ve politikalarından sorumlu olacak. ​​​​​​​



Güney, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Ekonomi alanında lisans ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisansını tamamladı.

Farklı bankacılık deneyimlerinin ardından 2003'te Oyak Bank'a başlayan ve kariyerine ING Türkiye Krediler ekibinde farklı liderlik rollerini üstlenerek devam eden Güney, krediler dönüşüm ve risk analitikleri projelerinde ekibiyle birlikte çalıştı.

Ayrıca, ING Faktoring, ING Leasing, TBB Risk Merkezi ve Kredi Garanti Fonu'nda yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Güney, 2020-2023 arasında Riskten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak ING Fransa'nın stratejik dönüşümünü tamamlayan ekipte görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını belirterek, mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle ilerlediklerini aktardı.

Hedefleri dahilinde Türkiye'de büyümeyi planladıklarını kaydeden Gökgöz, 'Hedefimize katkı sağlayacak önemli bir rol olan Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevine bankamızda farklı rollerde önemli başarılara imza atmış deneyimli bir ismin, Nermin Güney'in atanmasından dolayı mutluyuz. Bununla birlikte, ING Türkiye'de güçlü bir risk organizasyonun kurulmasında önemli bir rol oynayan Martijn Kamps'ın da globalde kritik bir göreve getirilmesinden dolayı ayrıca gurur duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.