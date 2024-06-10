Servet Yardımcı’dan seçim açıklaması! Türkiye'nin yeni hedefini duyurdu

UEFA İcra Kurulu Üyesi ve TFF Başkan adayı Servet Yardımcı, 18 Temmuz’da yapılacak olan seçimde aday oldu. Yardımcı, “18 Temmuz'da yapılacak TFF seçimi olağanüstü bir seçim. Maalesef futbolumuzun tüm paydaşları gidişattan memnun olmadığı için TFF yönetimi bu kararı almak zorunda kalmıştır. 18 Temmuz'da inanıyorum ki yeni bir sayfa açılacaktır. Türk futbolunda her şey yenilecek, dünya ve Avrupa'da yer alan sistemler ülkemizde de hayata geçirilecek. Bizim artık hedefimiz Dünya Kupası olmalı” dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun 18 Temmuz’da yapılacak olan mali seçimli genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan UEFA İcra Kurulu Üyesi ve TFF Başkan adayı Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu.

Servet Yardımcı’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

18 Temmuz'da yapılacak TFF seçimi olağanüstü bir seçim. Maalesef futbolumuzun tüm paydaşları gidişattan memnun olmadığı için TFF yönetimi bu kararı almak zorunda kalmıştır. 18 Temmuz'da inanıyorum ki yeni bir sayfa açılacaktır. 18 Temmuz'dan sonra Türk futbolunda her şey yenilecek, dünya ve Avrupa'da yer alan sistemler ülkemizde de hayata geçirilecektir. TFF'nin 18 Temmuz'da değişim yönünde oy kullanacak her bir ferdi futbolda yeni bir yükselişin başlangıcına imza atacaktır.

Bana her zaman Türk futbolu hakkında sorular gelir. Son 2 yıldır bana Avrupa'da Türk futbolu ile ilgili öyle sorular geldi ki... Ne diyeceğimi bilemedim. Gelen her soruda bir futbol adamı olarak büyük üzüntü yaşadım. Futbolda elbet sorunlar olur, asıl marifet sorunların çözümü noktasında gösterilen irade ve beceridir. Benim başında olduğum kurullar, sorunları çözecek bir anlayışa sahip. FIFA ve UEFA'da nasıl çözüyorsak öyle çözeceğiz.

Edindiğim bilgi ve tecrübeyi şimdi TFF başkanı olarak ülkeme kazandırmak istiyorum. Futbolda güven ortamı tamamen yok oldu. Oyun ne kadar adil ve gerçekse, futbolun topluma verdiği keyif o kadar yüksek olur. Türk futbolunda alınan kararlar, adil oyun kavramına ters düşmektedir. Rekabet yerine husumet eden futbol iklimi artık son bulmalıdır. Türk futbolunda değişmesi gereken yönetim değil, zihniyettir. Futbolumuzu bu noktaya getiren yanlış ne varsa, tümünü değiştireceğiz.

Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz, herkesle birlikte çalışacağız. Avrupa'daki adil, ekonomisi güçlü futbol ortamını buraya getireceğiz.

18 Temmuz'dan itibaren yepyeni bir anlayışla, tüm paydaşlar ile ortak hareket ederek ilerleyeceğiz. Sakin, güler yüzlü bir tavırla sorunları ele alacağız. Ben UEFA'daki görevime başlarken futbola katkı sağlamak için yola çıkmıştım. İstanbul'u finaller şehri yapma hedefim vardı. Türkiye, UEFA'nın en güvenilir limanı haline gelmiştir. İstanbul, UEFA için çok önemli bir şehir. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finallerini ülkemize kazandırdık.

UEFA'nın elit seviyesindeki tüm organizasyonları ülkemize kazandırdık. Yakın dostum, UEFA Başkanı Ceferin'e teşekkür ederim. Bizim artık hedefimiz Dünya Kupası düzenlemek olmalı.