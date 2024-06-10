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Kurban Bayramı öncesi marketlere fiyat ve etiket denetimi! Tek tek kontrol ettiler

Kurban Bayramı öncesi marketlere fiyat ve etiket denetimi! Tek tek kontrol ettiler

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi başkentin bazı bölgelerinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi yaptı.

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Bakanlığa bağlı ekipler, bayrama sayılı günler kala market denetimlerini sıklaştırdı. Adana’da ölü bulunan bebekle ilgili kan donduran rapor: "Uyarıcı madde erken doğumu tetikledi, kafa travması nedeniyle öldü"

Özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketlerin incelendiği denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Meyve ve sebze reyonlarında da ürünlerin menşe ve geliş fiyatları, Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.

Ankara Ticaret Müdür Vekili Elif Tan, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerine yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

Denetimlerde odaklandıkları noktalara ilişkin bilgi veren Tan, şunları kaydetti:

"Fiyat etiketi denetimlerinde öncelikli olarak ürünün etiketinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Etikette malın ayırt edici özelliklerinden, üretildiği yer, satış ve birim fiyatı gibi önemli hususları inceliyoruz. Etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığının da kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda ise her bir uygunsuzluk için 2 bin 200 lira idari yaptırım uyguluyoruz. Denetimlerimize yoğun şekilde devam edeceğiz."

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