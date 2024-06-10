Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek! Hazırlıklar sürüyor, görüşme öncesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek. Görüşme 12’inci katta Özel’in makam odasında olacak. Erdoğan ve Özel'e bu görüşmede de eşlik edecek isimler değişmedi. İşte tüm ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in ilk görüşmesi 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Gerçekleşen görüşmede ise iki lidere CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik etmişti.

İlk görüşmenin ardından ise gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Özgür Özel’e yapacağı iade-i ziyaret tarihine dikilmişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel görüşmesine ilişkin bilgilendirme yaptı. Altun’un açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel yarın saat 16.00’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

Günlerdir Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri olan görüşmeye dair ayrıntılar da merak konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde yapılan hazırlıkları ve Ak Parti kanadında ki son gelişmeleri tv100 muhabiri Ozan Ulaş Caymaz ve tv100 Editörü Betül Araz Ankara’dan aktardı.

Tv100 Muhabiri Ozan Ulaş Caymaz’ın Ankara’dan aktardığı bilgiler de şu ifadelere yer verdi;

“İlk ziyarette iki lider de birbirlerine hediyeler getirmişti. Şimdi Cumhurbaşkanı yine üstünde Cumhurbaşkanlığı forsu olan bir takım hediyeler götürecek Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel’e ve bu ziyaretten önce AK Parti Genel Merkez de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarıyla bir araya gelmesi yönünde bir beklenti var. Henüz resmi bir duyuru, program yapılmadı ancak Ankara’da bir beklenti olarak bizde aktarmış olalım.

“Açık desteğini talep etmesi bekleniyor”

Yine iki liderin ne konuşacağı da merak konusu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa çalışmalarını gündeme getirmesi ve bu konuda mecliste devam eden görüşmelere Cumhuriyet Halk Partisi’nin açık desteğini talep etmesi bekleniyor.”

Görüşme öncesi Özel’den 2 kritik toplantı

tv100 Editörü Betül Araz, Ankara’da CHP kanadından şu bilgileri aktardı; ,

“ Cumhuriyet Halk Partisi de yarına hazırlanıyor. Bugün kritik bir toplantı Genel Başkan Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. Saatler 15.00’ı gösterdiğinde önce parti meclisini toplayacak Genel Başkan Özel, ardından da saatler 19:00’u gösterdiğinde Merkez yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelecek.

0 iki isim eşlik edecek

18 yıl aradan sonra şimdi Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk görüşme 2 Mayıs’ta AK Parti Genel Merkez’de gerçekleşmişti. O görüşmede iki lidere de iki isim eşlik etmişti. Bu iki ismin ikinci ziyarette de yer almasını bekliyoruz. Görüşmede Özgür Özel’e, Eski Büyükelçi sıfatıyla Namık Tan eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da Mustafa Elitaş’ın eşlik etmesi bekleniyor. İlk görüşmede de bu ikim isim liderin yanında yer almıştı.

Konuşulacak konular

Konuşulacak konu başlıkları da bir o kadar önemli. İlk görüşmede Özgür Özel kalın bir dosya ile gitmişti. Emekliler, asgari ücret zammı, gezi tutukluları gibi konularda düşüncelerini, partisinin nasıl bir politika yürüttüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bizzat anlatmıştı. Bu görüşmede de Kayyum, Emine Şenyaşar gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.

“O koltuk makam odasına yerleştirildi”

Genel merkezde görüşme hazırlıkları devam ediyor. Görüşme 12’inci katta olacak. Genel Başkan Özgür Özel’in makam odasında olacak. İki koltuk olacak. Özgür Özel’in misafirlerini ağırladığı bir koltuk vardı zaten aynısından bir koltuk daha var. O koltuk makam odasına yerleştirildi.

Bayrak ayrıntısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in arkasında Türk Bayrağı ve Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı olacak. Erdoğan’ın arkasında da hem Türk bayrağı olacak ama bayrağın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu da olacak. Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı ile iletişime geçtiklerini ve kendilerinden böyle bir bayrak talep ettiklerini ifade etmişti. Bu yönde de hazırlıklar 12’inci katta tüm hızıyla devam ediyor.

“Cumhurbaşkanı geleceği saate yakın kapatılacak”

Biz CHP Genel Merkezde lobi alanında yayın yapıyorduk. O giriş katı Cumhurbaşkanı geleceği saate yakın kapatılacak. Basın mensupları Cumhurbaşkanı’nın geleceği saatlere kadar o lobide yayın yapabilecek ancak geldikten sonra bizler binanın dışına çıkartılacağız. AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı’nın ortak aldığı karar sonrası bu kararı aldı Cumhuriyet Halk Partisi.”