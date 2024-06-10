Acun Ilıcalı'dan 'hiçbir şey bilmiyorum' savunması

Acun Ilıcalı'nın, "Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" sözleri Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un canlı yayına çıkmasının ardından viral oldu. Konuyla alakalı açıklama yapan Ilıcalı, "Benim amacım sayın Yıldırım’ı tahrik ve teşvik ederek Ali Koç’la canlı yayına çıkartmaktı. Amacımıza ulaştığımız için çok mutluyuz." dedi.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a yönelik sözleri nedeniyle çok konuşuldu.

Yıldırım ile arasında soğuk rüzgarlar esen Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile canlı yayına çıkamacağını belirterek "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" sözlerini dile getirmişti.

Dün akşam katıldığı bir televizyon programında eleştirilere yanıt veren Ilıcalı, şunları söyledi:

"Sayın Aziz Yıldırım, başkanımızla yayına çıkarsa ‘ben bir şey bilmiyorum’ dedim. Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar buradan da ‘ben bir şey bilmiyorumu’ almaya çalıştılar. Aslında benim oradaki amacım sayın yıllarımı canlı yayına çıkarmaktı. Benim amacım sayın Yıldırım’ı tahrik ve teşvik ederek Ali Koç’la canlı yayına çıkartmaktı. Amacımıza ulaştığımız için çok mutluyuz."