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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Huawei'in üç yeni ürünü Türkiye'de satışa çıktı

Huawei'in üç yeni ürünü Türkiye'de satışa çıktı

Huawei, "MatePad 11.5S", yeni "MateBook X Pro", "MateBook 14" cihazlarını piyasaya sürdü.

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HUAWEI'nin yeni MatePad 11.5S tableti, 11,5 inç ekranı, 2800 x 1840 çözünürlüğü ve 144 Hz yenileme hızı ile net görüntüler sağlarken, PaperMatte teknolojisi ekran parlaklığını azaltarak göz yorgunluğunu minimuma indiriyor ve kağıt benzeri bir okuma deneyimi sunuyor.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile çoklu görevlerde performans sunan MatePad 11.5S, 8.800 mAh bataryası ile uzun süreli kullanım imkanı yaratıyor. Hızlı şarj desteği sayesinde kullanıcılar kısa sürede tabletlerini tekrar kullanıma hazır hale getirebiliyor.

MatePad 11.5S, 16 bin 999 lira fiyatla uzay grisi, gümüş ve mor renk seçenekleriyle ön satışa sunulmuş olup, manyetik klavye ve 3'üncü nesil NearLink destekli M-Pencil da bu fiyata dahil.

MateBook X Pro, Intel Core Ultra 9 işlemci ile donatıldı

HUAWEI'nin yeni dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro, 980 gram ağırlığında, 13,5 mm kalınlığında ve Intel Core Ultra 9 işlemci ile donatıldı. Bu işlemci, 40W TDP sunarak yoğun görevlerde kesintisiz performans sağlıyor.

MateBook X Pro'nun 14,2 inç OLED ekranı, 3.1K çözünürlüğü ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Model yüzde 93 ekran-gövde oranı ve 1000 nit tepe parlaklığı ile net görüntüler sunuyor.

MateBook X Pro, 84 bin 999 lira fiyatla ön satışa sunuluyor. Yanında 6 bin 499 lira değerinde FreeBuds Pro 3 ve 8 bin 999 lira değerinde 1 yıl uzatılmış garanti hediyesi veriliyor.

HUAWEI MateBook 14: Güçlü Performans ve Şık Tasarım

HUAWEI, genç profesyoneller için tasarladığı yeni MateBook 14 ile verimliliği artırmayı hedefliyor. 2,8K OLED dokunmatik ekranı ve 3:2 ekran oranı sunan MateBook 14, sadece 1,31 kg ağırlığında ve 14,5 mm kalınlığa sahip.

Intel Core Ultra işlemci ile güçlendirilen MateBook 14, 40W TDP sunuyor. Çift Shark Fin ısı dağıtma sistemine sahip model, 70 Wh batarya kapasitesi ile 19 saate kadar video oynatma süresi sağlıyor.

MateBook 14, 42 bin 999 lira fiyatla ön satışa sunulmuş olup, yanında 4 bin 999 lira değerinde FreeBuds 5 ve 4 bin 499 lira değerinde 1 yıl uzatılmış garanti hediyesi ile satılıyor.

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