Cem Yılmaz, yaşadığı sağlık sorununu açıkladı

Gösterilerine hız kesmeden devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, stand up gösterisi esnasında gözündeki rahatsızlıktan bahsetti.

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Ünlü oyuncu, komedyen ve senarist Cem Yılmaz, CMXXIV adlı gösterisi esnasında sağ gözünün yüzde 50 görmediğini açıkladı. Yılmaz, doktorunun kendisine sağ gözünde çok enteresan bir hastalık olduğunu söylediğini ifade etti.

Serenay Sarıkaya'nın tercih ettiği derin göğüs dekolteli kıyafeti sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabında oyuncu Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşması ise dikkatlerden kaçmamıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığını iddia etmişti.

CMXXIV adlı gösterisi esnasında konuşan Cem Yılmaz, o fotoğrafı neden paylaştığını açıkladı. Göz muayenesine gittiğini belirten komedyen, kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıkladı.

"Sağ gözüm yüzde elli görmüyor"

Ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğinden bahseden Cem Yılmaz, "Retina ayrılmış yerinden arkada. Sağ gözüm yüzde elli görmüyor benim. Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

Lazerle gözüne işlem uygulandığını belirten Yılmaz, gözünün 6 ay ile 1 sene arasında düzeleceğini belirtti.

GORA 4 geliyor

Başrollerinde Cem Yılmaz, Özge Özberk, Özkan Uğur, Rasim Öztekin, Ozan Güven ve Şafak Sezer gibi isimlerin bulunduğu G.O.R.A filmi 2004 yılında vizyona girmişti. Cem Yılmaz, G.O.R.A' nın devam filminin çekileceğini duyurdu. Cem Yılmaz sosyal medya hesabında "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem. 20 yıl sonra gelen lezzet!" diyerek müjdeyi verdi.

Filmin afişi paylaşan Cem Yılmaz, filmin adının "Gora 4 Gora" olacağını duyurdu.

Cem Yılmaz, mart ayında da nefes sorunu yaşadığını belirterek "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Yaşlandık. 51 yaşındayım artık" demişti.