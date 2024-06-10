Garanti BBVA Mobil'deki "Aracım" özelliği tüm ihtiyaçları tek noktada birleştiriyor

Garanti BBVA bankacılık uygulaması Garanti BBVA Mobil'de sunduğu "Aracım" özelliğiyle müşterilerinin araçlarıyla ilgili ihtiyaç duyabilecekleri ürün ve hizmetleri tek noktada birleştiriyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Mobil'e plaka bilgilerini ekleyen müşteriler araçlarıyla ilgili tüm işlemleri, harcamaları ve kampanyaları tek bir yerden takip edebiliyor.

HGS, MTV, sigorta gibi tüm ürün ve ilgili işlemlerine "Aracım" sayfasından erişmenin yanı sıra, müşteriler araçlarının fotoğraflarını ekleyerek bu alanı kişiselleştirebiliyor.

Akaryakıt, otopark, araç bakımı gibi tüm ilgili harcamalarını da yine bu alanda inceleyebiliyor, araçlarının bütçelerine etkisini kolayca takip edebiliyor.

Bu alanda sunulan MTV ödemesi, trafik cezası gibi araca özel hatırlatmaların yanı sıra kasko ve trafik sigortası poliçe bitiş tarihi öncesi müşteriler sigortalarını yenilemek üzere bilgilendiriliyor. Araçla ilgili faydalı bilgilere ve sürdürülebilir önerilere de yine bu alandan ulaşılabiliyor.